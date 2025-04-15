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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估下修至8.75元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.93元下修至8.75元，其中最高估值9.22元，最低估值7.87元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.22(9.22)11.6412.9
最低值7.87(7.87)9.147.9
平均值8.7(8.81)10.1310.06
中位數8.75(8.93)9.979.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.81億36.58億33.38億
最低值30.09億32.11億29.38億
平均值32.00億33.89億31.43億
中位數32.50億33.79億31.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.624.135.537.408.31
營業收入20.81億24.02億27.69億30.35億32.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALSN

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