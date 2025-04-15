鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估下修至8.75元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.93元下修至8.75元，其中最高估值9.22元，最低估值7.87元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.22(9.22)
|11.64
|12.9
|最低值
|7.87(7.87)
|9.14
|7.9
|平均值
|8.7(8.81)
|10.13
|10.06
|中位數
|8.75(8.93)
|9.97
|9.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.81億
|36.58億
|33.38億
|最低值
|30.09億
|32.11億
|29.38億
|平均值
|32.00億
|33.89億
|31.43億
|中位數
|32.50億
|33.79億
|31.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.62
|4.13
|5.53
|7.40
|8.31
|營業收入
|20.81億
|24.02億
|27.69億
|30.35億
|32.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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