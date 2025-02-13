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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股ALSN-US的目標價調升至120元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)提出目標價估值：中位數由115元上修至120元，調升幅度4.35%。其中最高估值129元，最低估值94元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Allison Transmission控股評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Allison Transmission控股今(13日)收盤價為97.185元。近5日股價下跌4.35%，標普指數上漲0.51%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALSN市場預估目標價

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