鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股ALSN-US的目標價調降至100元，幅度約9.09%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至100元，調降幅度9.09%。其中最高估值129元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Allison Transmission控股評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀2位。
Allison Transmission控股今(15日)收盤價為89.34元。近5日股價上漲9.09%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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