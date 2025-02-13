鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估下修至8.99元，預估目標價為120.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.41元下修至8.99元，其中最高估值10.59元，最低估值8.67元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.59(10.59)
|12.64
|14.89
|最低值
|8.67(8.53)
|9.14
|14.89
|平均值
|9.33(9.4)
|10.69
|14.89
|中位數
|8.99(9.41)
|10.54
|14.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.52億
|38.50億
|36.99億
|最低值
|32.15億
|33.79億
|36.99億
|平均值
|33.51億
|35.45億
|36.99億
|中位數
|33.00億
|35.06億
|36.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.62
|4.13
|5.53
|7.40
|營業收入
|20.81億
|24.02億
|27.69億
|30.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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