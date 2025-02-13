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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股(ALSN-US)EPS預估下修至8.99元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.41元下修至8.99元，其中最高估值10.59元，最低估值8.67元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.59(10.59)12.6414.89
最低值8.67(8.53)9.1414.89
平均值9.33(9.4)10.6914.89
中位數8.99(9.41)10.5414.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值35.52億38.50億36.99億
最低值32.15億33.79億36.99億
平均值33.51億35.45億36.99億
中位數33.00億35.06億36.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.624.135.537.40
營業收入20.81億24.02億27.69億30.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Allison Transmission控股(ALSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALSN

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