鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake CorporationWLK-US的目標價調降至105元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至105元，調降幅度4.55%。其中最高估值122元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Westlake Corporation評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Westlake Corporation今(6日)收盤價為78.22元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲2.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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