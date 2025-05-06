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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake CorporationWLK-US的目標價調降至105元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至105元，調降幅度4.55%。其中最高估值122元，最低估值95元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Westlake Corporation評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Westlake Corporation今(6日)收盤價為78.22元。近5日股價下跌4.55%，標普指數上漲2.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WLK市場預估目標價

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Westlake Corporation78.22-2.04%

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