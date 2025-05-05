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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為116.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.95元下修至4.81元，其中最高估值6.23元，最低估值0.84元，預估目標價為116.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.23(6.23)9.1510.73
最低值0.84(2.83)3.267.34
平均值4.37(4.9)6.688.75
中位數4.81(4.95)6.88.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值136.74億144.92億153.46億
最低值109.08億119.01億128.45億
平均值122.37億129.89億137.08億
中位數122.83億127.99億135.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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