鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為116.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.95元下修至4.81元，其中最高估值6.23元，最低估值0.84元，預估目標價為116.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.23(6.23)
|9.15
|10.73
|最低值
|0.84(2.83)
|3.26
|7.34
|平均值
|4.37(4.9)
|6.68
|8.75
|中位數
|4.81(4.95)
|6.8
|8.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|136.74億
|144.92億
|153.46億
|最低值
|109.08億
|119.01億
|128.45億
|平均值
|122.37億
|129.89億
|137.08億
|中位數
|122.83億
|127.99億
|135.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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