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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至44元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至44元，調升幅度4.76%。其中最高估值54.63元，最低估值32.66元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予安格魯金礦評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀1位。

安格魯金礦今(6日)收盤價為43.29元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲2.2%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AU市場預估目標價

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