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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake CorporationWLK-US的目標價調降至116.5元，幅度約3.72%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)提出目標價估值：中位數由121元下修至116.5元，調降幅度3.72%。其中最高估值130元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Westlake Corporation評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Westlake Corporation今(5日)收盤價為79.85元。近5日股價下跌3.72%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WLK市場預估目標價

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Westlake Corporation79.85-13.5%

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