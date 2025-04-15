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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為122.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元下修至5.12元，其中最高估值7.6元，最低估值2.83元，預估目標價為122.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.6(8)9.610.73
最低值2.83(3.78)5.347.34
平均值5.14(5.44)7.459.29
中位數5.12(5.25)7.399.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值136.74億144.92億153.46億
最低值109.08億122.28億128.45億
平均值123.40億131.18億138.22億
中位數123.55億130.37億137.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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