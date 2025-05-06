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鉅亨速報

營收速報 - 台耀(4746)4月營收4.45億元年增率高達37.98％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 17:32


台耀(4746-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.45億元，年增率37.98%，月增率-8.24%。

今年1-4月累計營收為15.89億元，累計年增率9.07%。

最新價為59.5元，近5日股價下跌-1.65%，相關生技醫療上漲3.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+112 張
  • 外資買賣超：+114 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.45億 38% -8%
25/3 4.85億 -14% 66%
25/2 2.93億 19% -20%
25/1 3.66億 13% -32%
24/12 5.39億 9% 25%
24/11 4.31億 37% 13%

台耀(4746-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥。委託研發代工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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