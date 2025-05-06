營收速報 - 台耀(4746)4月營收4.45億元年增率高達37.98％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 17:32
今年1-4月累計營收為15.89億元，累計年增率9.07%。
最新價為59.5元，近5日股價下跌-1.65%，相關生技醫療上漲3.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+112 張
- 外資買賣超：+114 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.45億
|38%
|-8%
|25/3
|4.85億
|-14%
|66%
|25/2
|2.93億
|19%
|-20%
|25/1
|3.66億
|13%
|-32%
|24/12
|5.39億
|9%
|25%
|24/11
|4.31億
|37%
|13%
台耀(4746-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥。委託研發代工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 宏捷科受惠手機PA需求量增 法人估Q2營收季增15%
- 燿華Q1稅後純益4.34億元年增57% 每股純益0.61元
- 宏達電4月營收月減近6成 持續推展歐美VR多元合作
- 營收速報 - 致茂(2360)4月營收21.26億元年增率高達32.17％