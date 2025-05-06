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鉅亨速報

營收速報 - 京鼎(3413)4月營收17.59億元年增率高達46.99％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 15:16


京鼎(3413-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣17.59億元，年增率46.99%，月增率10.24%。

今年1-4月累計營收為66.29億元，累計年增率46.68%。

最新價為277.5元，近5日股價下跌-0.91%，相關半導體業上漲3.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+94 張
  • 外資買賣超：+55 張
  • 投信買賣超：+20 張
  • 自營商買賣超：+19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 17.59億 47% 10%
25/3 15.96億 43% 1%
25/2 15.82億 51% -6%
25/1 16.92億 46% 7%
24/12 15.87億 34% -1%
24/11 16.08億 44% 0%

京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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