營收速報 - 京鼎(3413)4月營收17.59億元年增率高達46.99％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 15:16
今年1-4月累計營收為66.29億元，累計年增率46.68%。
最新價為277.5元，近5日股價下跌-0.91%，相關半導體業上漲3.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+94 張
- 外資買賣超：+55 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：+19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|17.59億
|47%
|10%
|25/3
|15.96億
|43%
|1%
|25/2
|15.82億
|51%
|-6%
|25/1
|16.92億
|46%
|7%
|24/12
|15.87億
|34%
|-1%
|24/11
|16.08億
|44%
|0%
京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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