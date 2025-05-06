營收速報 - 致茂(2360)4月營收21.26億元年增率高達32.17％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 17:15
今年1-4月累計營收為89.91億元，累計年增率49.19%。
最新價為313元，近5日股價上漲6.96%，相關其他電子上漲0.93%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-64 張
- 外資買賣超：-899 張
- 投信買賣超：+915 張
- 自營商買賣超：-80 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|21.26億
|32%
|-20%
|25/3
|26.71億
|47%
|35%
|25/2
|19.71億
|64%
|-11%
|25/1
|22.23億
|59%
|-3%
|24/12
|22.89億
|31%
|18%
|24/11
|19.48億
|32%
|8%
致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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