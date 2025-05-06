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鉅亨速報

營收速報 - 致茂(2360)4月營收21.26億元年增率高達32.17％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 17:15


致茂(2360-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣21.26億元，年增率32.17%，月增率-20.4%。

今年1-4月累計營收為89.91億元，累計年增率49.19%。

最新價為313元，近5日股價上漲6.96%，相關其他電子上漲0.93%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-64 張
  • 外資買賣超：-899 張
  • 投信買賣超：+915 張
  • 自營商買賣超：-80 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 21.26億 32% -20%
25/3 26.71億 47% 35%
25/2 19.71億 64% -11%
25/1 22.23億 59% -3%
24/12 22.89億 31% 18%
24/11 19.48億 32% 8%

致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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