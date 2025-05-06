宏捷科受惠手機PA需求量增 法人估Q2營收季增15%
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-06 16:59
砷化鎵、PA 廠宏捷科 (8086-TW) 今年第 1 季營收為 7.72 億元、季增 1.55%、年減 40%。法人表示，宏捷科第 1 季單季營收較去年第 4 季顯著提升，由於手機 PA 需求回升帶動，預期第 2 季營收將季增 15%-20%，下半年有望優於上半年表現。
法人表示，目前宏捷科所接獲的工程訂單，數量已達去年全年一半，顯示客戶端開案活躍，另隨著手機 PA 庫存回補、中國補助手機補貼政策商機，Wi-Fi 7、Filter(濾波器) 也於第 2 季進入放量階段，有望挹注宏捷科業績增長，預期宏捷科第 2 季營收有望季增 15%-20%，下半年營收動能有望持穩向上。
至於近期台幣升值，宏捷科目前影響主要在於營收部分，業外因公司採取自然避險策略，影響尚屬可控範圍。
在產品布局部分，宏捷科也持續擴展射頻元件版圖，除了手機 PA 外，WiFi PA 與 Filter 亦展現成長潛力，WiFi 7 於第 2 季後需求加溫，推動滲透率提升；Filter 產品今年出貨量也較去年明顯成長。
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