宏捷科受惠手機PA需求量增 法人估Q2營收季增15%

法人表示，目前宏捷科所接獲的工程訂單，數量已達去年全年一半，顯示客戶端開案活躍，另隨著手機 PA 庫存回補、中國補助手機補貼政策商機，Wi-Fi 7、Filter(濾波器) 也於第 2 季進入放量階段，有望挹注宏捷科業績增長，預期宏捷科第 2 季營收有望季增 15%-20%，下半年營收動能有望持穩向上。