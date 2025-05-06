燿華Q1稅後純益4.34億元年增57% 每股純益0.61元

HDI 大廠燿華 ( 2367-TW ) 今 (6) 日公布最新獲利資訊，2025 年首季稅後純益達 4.34 億元，季增 8.44%，年增 57.21%，每股純益 0.61 元。燿華泰國廠即將進入量產，將有助於汽車板及軌衛星板營收比重再向上提升。

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同時，燿華對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，燿華在泰國設立子公司、設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主，2025 年第三季量產。就現有的燿華生產這兩項產品比重都在攀升中，燿華在有第二家低軌衛星客戶加入， 2024 年全年低軌衛星板占營收比重站上 20% 的新高 。