燿華Q1稅後純益4.34億元年增57% 每股純益0.61元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 17:14
HDI 大廠燿華 (2367-TW) 今 (6) 日公布最新獲利資訊，2025 年首季稅後純益達 4.34 億元，季增 8.44%，年增 57.21%，每股純益 0.61 元。燿華泰國廠即將進入量產，將有助於汽車板及軌衛星板營收比重再向上提升。
燿華 2025 年第一季營收 43.37 億元，毛利率 20.77%，季增 2.52 個百分點，年增 4.41 個百分點，首季稅後純益達 4.34 億元，季增 8.44%，年增 57.21%，每股純益 0.61 元。
法人估燿華第二季營收持平於第一季，下半年則有低軌衛星新客戶加入，有利於提升營收向上。
同時，燿華對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，燿華在泰國設立子公司、設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主，2025 年第三季量產。就現有的燿華生產這兩項產品比重都在攀升中，燿華在有第二家低軌衛星客戶加入， 2024 年全年低軌衛星板占營收比重站上 20% 的新高 。
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