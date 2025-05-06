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鉅亨速報

營收速報 - 上詮(3363)4月營收2.04億元年增率高達80.56％

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 17:32


上詮(3363-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2.04億元，年增率80.56%，月增率29.27%。

今年1-4月累計營收為6.15億元，累計年增率61.3%。

最新價為189.5元，近5日股價下跌-1.62%，相關通信網路類指數下跌-2.73%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2365 張
  • 外資買賣超：-2336 張
  • 投信買賣超：+234 張
  • 自營商買賣超：-263 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2.04億 81% 29%
25/3 1.58億 46% 57%
25/2 1.00億 40% -35%
25/1 1.53億 73% 42%
24/12 1.08億 -9% -28%
24/11 1.50億 39% 47%

上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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