營收速報 - 上詮(3363)4月營收2.04億元年增率高達80.56％
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 17:32
今年1-4月累計營收為6.15億元，累計年增率61.3%。
最新價為189.5元，近5日股價下跌-1.62%，相關通信網路類指數下跌-2.73%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2365 張
- 外資買賣超：-2336 張
- 投信買賣超：+234 張
- 自營商買賣超：-263 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2.04億
|81%
|29%
|25/3
|1.58億
|46%
|57%
|25/2
|1.00億
|40%
|-35%
|25/1
|1.53億
|73%
|42%
|24/12
|1.08億
|-9%
|-28%
|24/11
|1.50億
|39%
|47%
上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 宏捷科受惠手機PA需求量增 法人估Q2營收季增15%
- 燿華Q1稅後純益4.34億元年增57% 每股純益0.61元
- 宏達電4月營收月減近6成 持續推展歐美VR多元合作
- 營收速報 - 致茂(2360)4月營收21.26億元年增率高達32.17％