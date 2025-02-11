〈致新法說〉Q1淡季不淡 營收季增1-11% 全年估溫和成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-11 18:30

‌



PMIC 業者致新 (8081-TW) 今 (11) 日召開法說會，受惠客戶急單挹注，第一季營收將優於上季，季增 1-11%，全年來看則期望溫和成長。

致新去年第四季營收 19.76 億元，季減 13.2%，年增 9.3%，毛利率 37%，季減 3 個百分點，年減 5 個百分點，營益率 16%，季減 6 個百分點，年減 5 個百分點，稅後純益 3.76 億元，季減 9.1%，年增 29.9%，每股稅後純益為 4.39 元。

‌



展望第一季，吳錦川預期，第一季營收 20-22 億元，優於上季和去年同期水準，毛利率約 36-38%，營益率約 16-18%。

針對中國 AI 新創公司 DeepSeek 橫空出世，吳錦川表示，目前仍無法判斷可能造成的影響，需關注對 AI 伺服器的需求。