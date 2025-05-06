〈台幣強升〉彭双浪：趁此思考下步產業轉型 但升值過程可以更緩慢

台北市電腦公會理事長、友達 ( 2409-TW ) 董事長彭双浪今 (6) 日表示，近期 新台幣 匯率強升，對台灣以出口為導向的經濟造成滿大的衝擊，但也能趁這個時候思考下步轉型，像是 AI 應用就是很好的方向。

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彭双浪認為，雖然升值對台灣以出口為導向的經濟受到滿大的衝擊，但產業也能趁這個時候思考下一步轉型，像是 AI 應用就是很好的方向，台灣已經不適合勞力密集的產業。