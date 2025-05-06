〈台幣強升〉彭双浪：趁此思考下步產業轉型 但升值過程可以更緩慢
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-06 12:52
台北市電腦公會理事長、友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (6) 日表示，近期新台幣匯率強升，對台灣以出口為導向的經濟造成滿大的衝擊，但也能趁這個時候思考下步轉型，像是 AI 應用就是很好的方向。
彭双浪表示，匯率上下起伏過去經歷過很多次，台幣升值代表台灣經濟相對是好的，不過這次近半個月以來升值近 10%，還是希望升值的過程可以更緩慢，讓產業有足夠的時間做出反應。
彭双浪進一步指出，雖然電子科技業進銷帳大部分以美金為主，加上普遍會做遠期避險，受到衝擊相對小一點，但升值幅度那麼大的情況下，對於成本、獲利還是會造成壓力，而且會有一些現金部位沒辦法沖銷。
彭双浪認為，雖然升值對台灣以出口為導向的經濟受到滿大的衝擊，但產業也能趁這個時候思考下一步轉型，像是 AI 應用就是很好的方向，台灣已經不適合勞力密集的產業。
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