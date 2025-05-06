〈永豐金法說〉總座：川普讓市場從驚奇、驚訝到驚嚇 今年轉趨保守因應

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 17:28

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永豐金 (2890-TW) 今 (6) 日召開 2025 年第一季法人說明會，談及川普對等關稅風暴及近日的新台幣暴力升值，總經理朱士廷直言，「4 月以來市場從驚奇、驚訝到驚嚇」，川普完美詮釋何謂「資本市場不確定性」，並坦言第二季開始轉為保守因應，股市成交量能何時回溫難以預測，證券業只能且戰且走。

朱士廷表示，永豐金展現營運韌性，2025 年第一季自結淨收益達 186.9 億元、年成長 11.6%；稅後純益 72 億元、年成長 4.2%，金額雙雙創下歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS)0.57 元，年化 ROE(股東權益報酬率)13.95%，每股淨值 16.83 元。

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回顧近月新台幣兌美元走勢，自 3 月 29 日 33.198 元到 5 月 5 日 30.145 元，累計升值約 9%，光是近 2 個交易日就升了 6.2%，朱士廷直言，「台幣升值速度之快真的很可怕」。

股市方面，朱士廷指出，自前一次法說會以來，川普完美詮釋了「資本市場的不確定性」，台股自高點 23943 跌到低點 17306，累計大跌 6600 點，跌幅約 28%，但隨後又回彈 3244 點，投資人很難得看到滿滿跌停板、又回去漲停板。

此外，美國 10 年期公債殖利率走勢也讓市場相當驚訝，從 4 月 4 日的 3.99% 到 4 月 11 日的 4.59%，短短幾個交易日上升 60 基點。朱士廷直言，確實很少人同時經歷匯率、股市、利率劇烈變化，讓大家感到相當驚嚇，因此，對於今年展望，看法傾向保守因應。

由於川普關稅創造很多不確定性，股、匯、債市每日可能都會因川普談話而有所變化，大家都會比較謹慎，雖然永豐金第一季獲利續創歷史新高，但第二季以後，在川普投顧的引導下，未來如何變化，還是要繼續觀察美國各種措施。

台股 3 月下旬開始回檔，4 月上旬遭遇股災，永豐金證券總經理張李章隆坦言，未來股市如何變化相當難預測，對於證券業而言，最關注的莫過於成交量，去年第二季是最高峰，隨後逐季下滑，第四季不足 5000 億元，今年第一季甚至不到 4000 億元，加上 4 月股災後，投資人心態轉為保守，成交量又更難預測了。

不過，張李章隆說，在這次股災中，整體來看，投資人表現非常專業，融資餘額降得非常快，多數人都在第二天自我了結，多少都有受傷，但並非被斷頭出場。

目前市場處於戒慎恐懼的狀態下，量能恢復可能需要一段時間，因為根本的問題尚無法獲得解決 (川普因素)，業者也只能且戰且走，證券業今年保守以對。