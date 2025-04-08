搶在美降息前鎖住優利 台新、永豐銀推4%起跳美元定存

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-08 14:25

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川普關稅引發美國經濟衰退疑慮，降息預期捲土重來，台新銀行再度升級外幣定存優惠，推出「好美利 2 外幣定存專案」，提供更具競爭力的利率，8 個月期美元年息最高達 4.7%、4 個月期更可高達年息 4.8%，幫助客戶獲取穩定利息；此外，永豐銀行推出自然人美元活存增量資金加碼優惠、年利率最高 4%，以及台幣優利 3 個月定存、年利率最高 2%。

台新「千萬會員」 8 個月期美元定存優利 4.7%

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亞特蘭大 Fed GDPNow 顯示美國今年首季經濟轉負成長，且關稅政策亦加劇市場對美國停滯性通膨預期。台新銀行為回饋高資產客戶，特別推出「千萬會員 (含) 以上」方案，符合會員等級之客戶，單筆門檻達 5 萬美元新資金，即可享有美元 4 個月定存年息 4.8%；想存較長天期的客戶，亦可選擇美元 8 個月定存年息 4.7%，利率優於市場行情，可把握機會在降息前為自己的美元資產鎖住優利，提升增值效益。

以存入 5 萬美元，並選擇 8 個月年息 4.7% 方案為例，試算利息約為 1566.67 美元，若以匯率 33 折算，利息約新台幣 51700 元，可買到飛美國的來回機票；與存入 8 個月期美元定存 2.55% 牌告利率相比較，等於多領約新台幣 23650 元利息。

台新 1000 美元親民起存 4 個月期定存享 4.5%

另外，不論是否為千萬會員，台新銀行亦提供單筆承作門檻只要 1000 美元的親民方案，簡單輕鬆享有優渥利率，美元 4 個月定存年息 4.5%、8 個月定存年息 4.4%，額度有限額滿為止。

台新美元、澳幣換匯 + 優利定存 上看 7%

針對短期有美元、澳幣需求的民眾，則不要錯過台新銀行的「匯好利換匯外幣定存專案」，美元、澳幣單筆金額只要 1000 元，即享 14 天 6.5% 年息，單筆金額 8000 元以上更可享 14 天 7% 優利，透過網路銀行或行動銀行即可輕鬆完成「換匯 + 優利定存」，該優利專案活動期間只到 6 月 13 日止。

美元活存加碼優惠 永豐大戶最高年息 4%

永豐銀行表示，即日起至 6 月 30 日推出「永續綠存 大戶最美」美元活存增量加碼優惠，本國自然人客戶透過 MMA 金融交易網 (網路銀行) 或行動銀行的優惠存款專案指定入口參加專案，依歸戶後的美元活存平均餘額與基期比較計算「當月增量金額」，採級距方式加碼利率，具備大戶 DAWHO 數位帳戶「大戶等級」資格者，最高優惠年利率達 4%；優惠適用期間則自參與當月起算三個月。

永豐新台幣定存年息 2% 限時限量享優利