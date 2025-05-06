中菲行4月營收超預期 年增3成 對美元有多重避險措施後市免驚

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 10:31

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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 4 月合併營收達 25.36 億元，月減 0.77%，年增 30.79%，前 4 月合併營收 95.27 億元，年增 28.96%，物流業尚未見到受對等關稅出台後的明顯衝擊，展望後市，中菲行表示，亞太市場區間運輸依然旺盛，且對美元快速貶值有一系列避險措施，有堅定信心可因應市場高度變化。

中菲行說明，4 月空運市場受美國關稅的影響，從中國不同地區到美國主要城市的艙位需求大幅減少，不過，亞洲市場因各國間原料和零組件的進、出、轉口業務，東南亞和台灣的需求保持相對旺盛。

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海運市場方面，隨著美國關稅政策、且對中國製造或運營船舶徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單及貨物中轉效應，需求逆勢增加。

中菲行強調，洞悉市場變化，並提供多元產品可滿足客戶需求，搭配人工智慧數位化來優化服務效率，有效為客戶解決問題及創造效益，營業動能無虞。

展望後市，面對美元快速貶值的匯兌風險，中菲行說明，在 16 個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備了自然避險的優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每周、自川普 2.0 甚至每日檢視匯率變化的趨勢，而為避險的操作，也統一以 OBU 為匯款管道，以減少兌換損失，「對美元快速貶值可以達到相當的避險效果」。