川普美國關稅影響！ASM國際緊急轉向美國生產

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 11:00

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為因應美國最新頒布的貿易政策，荷蘭半導體設備大廠 ASM 國際（ASM International）於 5 月 4 日舉行的 2025 年第一季財報電話會議上宣布，將立即啟動美國本土生產計畫。

據報導，ASM 財務長 Paul Verhagen 指出，該公司已具備快速行動的能力，透過在美國設廠可有效滿足當地客戶需求。儘管目前主要生產據點仍位於新加坡，且計畫將當地產能擴增三倍，但其位於美國亞利桑那州史考茲谷（Scottsdale）的新工廠即將竣工，未來可望大幅提升美國市場的供應能力。

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儘管擴建美國產能是必要策略，Verhagen 坦言，美國本地的製造效率仍具不確定性，公司將依據未來政策變化進行調整，以優化全球供應鏈、降低長期財務風險。

美國總統川普於 4 月初簽署「對等關稅」行政命令，針對歐盟鋼鐵、鋁材與汽車等商品加徵最高達 25% 關稅，半導體雖暫時豁免，但未來可能成為被加徵關稅的重點品項。

根據財報，ASM 國際 2025 年第一季營收達 8.39 億歐元，以固定匯率計算年增 26%，預訂金額亦達 8.34 億歐元，年增 14%。

這波成長主因在於人工智慧（AI）應用帶動需求，包括先進邏輯製程朝環繞式閘極（GAA）技術發展，以及高頻寬記憶體（HBM）需求持續攀升，帶動整體業績表現。

儘管 AI 需求強勁，但受全球經貿緊張局勢影響，ASM 下修 2025 年全年營收預期，由原先的 32 至 36 億歐元，調整為 31.9 至 34.8 億歐元，年增幅預估自 24% 下修至 10% 到 20%。

執行長 Hichem M"Saad 指出，公司對達成下限目標有信心，但要達成高標仍須外部環境配合，整體前景仍高度不確定。

創辦人 Arthur del Prado 於 1964 年創立 ASM，又於 1975 年與西門子合資創立封裝領域的 ASMPT，1984 年再與飛利浦 (PHG-US) 合資成立專注於曝光技術的 ASML。