蘋果AI傳將隨iOS 18.6在中國上線 阿里巴巴、百度技術支持

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-06 11:22

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知名蘋果爆料人 Mark Gurman 透露，蘋果 (AAPL-US) 可望在 iOS 18.6 系統中首次在中國啟用 Apple Intelligence 部分功能，背後將由阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 和百度 (09888-HK) (BIDU-US) 提供技術支援。

據悉，百度的文心一言大模型將作為中國市場蘋果 AI 的核心雲端智慧引擎。同時，為確保 AI 內容符合國內法規，蘋果也將引進由阿里巴巴提供的審查機制，對 AI 生成內容進行本地合規審核。

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Mark Gurman 也透露，iOS 19 將引進全新的 AI 功能，具體細節尚未公佈。值得一提的是，Google 執行長 Sundar Pichai 先前在法庭作證時曾表示「iOS 19 可能整合 GoogleGemini 服務」。

蘋果已透過 iOS 18.2 實現 ChatGPT 系統級整合，用戶授權後 Siri 可直接呼叫 ChatGPT 回應查詢，寫作工具也支援呼叫其文字與圖像生成功能。若 Gemini 最終通過蘋果審核，將成為繼 ChatGPT 之後第二項可選 AI 服務。

不過，iOS 18.6 是否真的能為中國用戶帶來 Apple Intelligence 仍存在較大不確定性，因為這項進程已多次跳票。最初有傳言稱蘋果 AI 將隨 iOS 18.4 在中國市場上線，隨後推遲至 18.5，目前又傳出或將在 18.6 中登場。

業界分析，Apple Intelligence 將整合多項先進技術，包括人工智慧和機器學習，旨在提升使用者體驗並加強個人化服務。這對於蘋果在競爭激烈的中國市場來說，無疑是一大優勢，尤其是在面對當地品牌如華為、小米等的挑戰時。

專家指出，儘管有觀點認為蘋果在中國的發展受到政策限制，但此舉顯示了蘋果持續投入中國市場的決心與信心。