鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.37元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.18元上修至8.37元，其中最高估值10.58元，最低估值7.57元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.58(10.58)
|12.4
|14.07
|最低值
|7.57(7.57)
|8.43
|10.02
|平均值
|8.43(8.39)
|10.28
|12.05
|中位數
|8.37(8.18)
|10.12
|12.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,685,532,000
|2,171,020,000
|2,073,528,720
|最低值
|1,235,480,020
|1,386,589,280
|1,814,382,120
|平均值
|1,440,524,330
|1,710,112,360
|1,943,955,420
|中位數
|1,375,206,630
|1,746,352,130
|1,943,955,420
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.11
|4.08
|4.01
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.18元，預估目標價為135元
- Astera Labs攜九大夥伴 加速量產PCIe 6連接器產品
- 新台幣狂升捲起匯兌損益風浪 廣達、緯創、英業達回應了
- 〈熱門股〉綠電當道 富威電力Q1財報亮眼 周漲逾2成