鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至12.56元，預估目標價為382元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 12:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.62元下修至12.56元，其中最高估值13.95元，最低估值11.7元，預估目標價為382元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.95(13.95)
|16.74
|19.65
|最低值
|11.7(11.7)
|13.37
|14.76
|平均值
|12.67(12.68)
|14.49
|16.84
|中位數
|12.56(12.62)
|14.25
|16.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,629,960
|80,754,330
|90,288,410
|最低值
|69,333,480
|75,117,870
|82,018,740
|平均值
|71,052,620
|78,416,200
|87,460,660
|中位數
|71,139,100
|78,313,000
|88,757,050
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.45
|12.65
|13.85
|10.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,786,293
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 研華南加州廠年底完工 2028年評估美國或東南亞擴產
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)目標價調降至415元，幅度約5.68%
- 研華劉克振：新台幣升值幅度在可接受範圍 對IPC產業還不到滅頂危機
- 研華睽違12年重返COMPUTEX 董座親揭三大展出主軸