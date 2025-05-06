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鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至12.56元，預估目標價為382元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 12:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.62元下修至12.56元，其中最高估值13.95元，最低估值11.7元，預估目標價為382元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值13.95(13.95)16.7419.65
最低值11.7(11.7)13.3714.76
平均值12.67(12.68)14.4916.84
中位數12.56(12.62)14.2516.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值72,629,96080,754,33090,288,410
最低值69,333,48075,117,87082,018,740
平均值71,052,62078,416,20087,460,660
中位數71,139,10078,313,00088,757,050

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS10.4512.6513.8510.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,786,29364,567,69768,744,70158,622,050

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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