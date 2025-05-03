〈熱門股〉綠電當道 富威電力Q1財報亮眼 周漲逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-03 10:40
富威電力 (6994-TW) 第一季財報表現亮眼，營收達 4.14 億元，年增近 4 成，稅後純益 0.31 億元，年增超過 2 成，加上經濟部周五 (2 日) 指出，2026 年再生能源比重將達 20%，以綠電售電業務為主的富威電力有望受惠，激勵本周漲幅逾 2 成。
富威電力本周大漲 24.37%，周五亮燈漲停鎖死 122.5 元，本周除站回百元關卡，也同步站上半年線。至於三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計賣超 25 張。
富威電力第一季營收 4.14 億元，季減 33.44%，年增 39.39%；毛利率 21.01%，季增 4.29 個百分點，年增 13.61 個百分點；營益率 13.04%，季增 2.75 個百分點，年增 12.71 個百分點；稅後純益 0.31 億元，季減 24.39%，年增 24%，每股純益 0.44 元。
富威電力綠電售電業務暢旺，目前在手的供應合約訂單已超過 160 億元，且客戶不乏大企業，包括鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、日月光 (3711-TW) 及台達電 (2308-TW) 等，看好未來業績呈現階梯式成長。
經濟部預估，至 2026 年 11 月再生能源比重將達 20%，而富威電力提供客戶綠電用電規劃、綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析等綠電購售電服務，有望成為受惠業者。
富威電力目前累積綠電轉供達 4.62 億度，累積取得轉供憑證數達 45.77 萬張，發電案場總裝置容量則達 18.3 萬瓩。
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