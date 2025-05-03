〈熱門股〉綠電當道 富威電力Q1財報亮眼 周漲逾2成

富威電力 ( 6994-TW ) 第一季財報表現亮眼，營收達 4.14 億元，年增近 4 成，稅後純益 0.31 億元，年增超過 2 成，加上經濟部周五 (2 日) 指出，2026 年再生能源比重將達 20%，以綠電售電業務為主的富威電力有望受惠，激勵本周漲幅逾 2 成。

富威電力本周大漲 24.37%，周五亮燈漲停鎖死 122.5 元，本周除站回百元關卡，也同步站上半年線。至於三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計賣超 25 張。

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經濟部預估，至 2026 年 11 月再生能源比重將達 20%，而富威電力提供客戶綠電用電規劃、綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析等綠電購售電服務，有望成為受惠業者。