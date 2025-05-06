鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)目標價調降至161元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)提出目標價估值：中位數由166.5元下修至161元，調降幅度3.3%。其中最高估值195元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予日月光投控(3711-TW)評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀0位。
日月光投控(3711-TW)今(5日)收盤價為134元。近5日股價下跌2.19%，相關半導體業近5日上漲3.19%，集中市場加權指數上漲2.49%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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