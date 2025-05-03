新台幣狂升、聯發科法說、金控雙雄股利出爐 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-03 09:59

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新台幣周五 (2 日) 創下「1 天升值超過 1 元」紀錄，收盤前升幅收斂，以 31.064 元作收；聯發科周三 (30 日) 召開法說會，預期第二季營收季對季持平，不過下半年仍具不確定性；金控雙雄國泰金與富邦金股利政策出爐，殖利率皆達 5%，以下為本周大事回顧：

〈台幣〉史上最瘋狂！單日飆升 9.53 角破紀錄 收 31.064 元 全周漲近 1.5 元

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新台幣周五 (2 日) 史無前例創下「一天升值超過 1 元」的紀錄，全日最高來到 30.77 元，升值多達 1 元 2.47 角，收盤前升勢收斂，以 31.064 元作收，升值 9.53 角，創去年 1 月初來新高，台北外匯經紀公司成交值續爆出 22.48 億美元天量。

〈台幣〉暴升 9.53 角創紀錄 央行三點回應 認了有適時進場調節

新台幣周五 (2 日) 史無前例創下「一天升值超過 1 元」的紀錄，終場收在 31.064 元，升值 9.53 角，對此，台灣央行傍晚發布三點說明提到，主要是因外資匯入資金，再加上預期新台幣升值的市場心理，央行基於職責已適時進場調節。

〈聯發科法說〉客戶行為未改變 Q2 營收持平上季 下半年具不確定性

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周三 (30 日) 召開法說會，執行長蔡力行表示，第二季主流及入門機種手機需求減弱，不過旗艦與高階手機持續成長，加上智慧裝置平台與 PMIC 訂單增長，第二季營收大致持平上季，也因全球經濟環境存在變數，下半年需求具有不確定性，因此未給予全年展望。

國泰金豪發 3.5 元現金股利 殖利率逾 5% 擠下中信金

國泰金控 (2882-TW) 周二（29 日）公布最新股利政策，經董事會決議每股分派現金股利 3.5 元，追平 2022 年的最佳紀錄，遠遠超出市場預期，若以周五 (2 日) 收盤價 58.7 元計算，現金殖利率約 5.96％，也超過中信金 (2891-TW)5.71%。

金控最強股利王 富邦金擬配現金 4.25 元 + 股票 0.25 元 股息殖利率衝 5%

40 萬名股東注意！富邦金控 (2881-TW) 周五 (2 日) 公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利 4.25 元及股票股利 0.25 元，合計總股利配發 4.5 元，超過國泰金的 3.5 元現金股利，成為金控中最強股利王，總股利暨現金股利均創下歷史新高紀錄，總股利配發率 41.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。以今天收盤價 85 元推算，光是現金殖利率就達 5%，股息配發率近 4 成。

〈景氣燈號〉關稅拖累！3 月分數寫 4 個月新低續亮黃紅燈 國發會：景氣續成長

國發會周一 (28 日) 發表 114 年 3 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，為四個月來新低，較上月減少 3 分，燈號續呈黃紅燈。其中，加班工時雖因提前拉貨而增加 1 分，轉為黃紅燈；惟受國際關稅政策及產能競爭影響，銷售面及股價指數轉為黃紅燈，製造業信心指標則轉呈黃藍燈，各減少 1 分。另領先指標轉為下滑，同時指標續呈上升，國發會指出，當前國內景氣延續成長態勢，但須密切關注後續變化。

〈日月光法說〉Q2 營收季增 2–5% 測試業務躍進 年底占封測比重衝 2 成

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 周三 (30 日) 召開法說會，財務長董宏思表示，受惠 AI 測試與先進封裝需求持續強勁，封測稼動率回升至 70%，優於原預期，尤其看好測試營收在 AI 相關測試挹注下，將佔整體封測營收達 20%，法人估，第二季合併營收季增約 2-5%。

因應美國關稅政策 英業達砸 27.6 億元赴美國德州設廠