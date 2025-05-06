鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至90.65元，預估目標價為1900元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 10:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2025年EPS預估：中位數由92.17元下修至90.65元，其中最高估值98.98元，最低估值80.95元，預估目標價為1900元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|98.98(98.98)
|118.56
|120.94
|最低值
|80.95(80.95)
|93.92
|107.64
|平均值
|90.66(91.27)
|107.39
|113.32
|中位數
|90.65(92.17)
|108.68
|111.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37,345,000
|46,363,000
|44,264,950
|最低值
|33,416,050
|36,360,370
|39,826,540
|平均值
|35,284,540
|40,753,940
|42,039,770
|中位數
|35,108,240
|40,262,700
|42,027,840
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|82.77
|50.65
|58.7
|33.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,088,992
|24,483,463
|27,099,134
|21,391,917
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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