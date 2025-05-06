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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至90.65元，預估目標價為1900元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 10:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2025年EPS預估：中位數由92.17元下修至90.65元，其中最高估值98.98元，最低估值80.95元，預估目標價為1900元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值98.98(98.98)118.56120.94
最低值80.95(80.95)93.92107.64
平均值90.66(91.27)107.39113.32
中位數90.65(92.17)108.68111.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值37,345,00046,363,00044,264,950
最低值33,416,05036,360,37039,826,540
平均值35,284,54040,753,94042,039,770
中位數35,108,24040,262,70042,027,840

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS82.7750.6558.733.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,088,99224,483,46327,099,13421,391,917

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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