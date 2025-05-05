鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源BEN-US的目標價調升至18元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)提出目標價估值：中位數由17元上修至18元，調升幅度5.88%。其中最高估值21.5元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予富蘭克林資源評價：積極樂觀0位、保持中立8位、保守悲觀5位。
富蘭克林資源今(5日)收盤價為20.06元。近5日股價上漲5.88%，標普指數上漲2.92%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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