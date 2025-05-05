華安巴金森氏症新藥完成一期臨床收案 Q3初步數據結果出爐

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-05 18:51

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華安 (6657-TW) 今 (5) 日公告，自主開發治療巴金森氏症的口服新 ENERGI-F705PD 已納入最後一位受試者，完成 24 位收案，預計第三季將有初步數據結果。若一切順利，將準備下一階段的臨床試驗設計，向美國 FDA 申請二期臨床試驗，進軍全球市場。

華安說明，ENERGI-F705PD 的一期臨床試驗，主要在評估治療巴金森氏症的安全性與耐受性，本次在完成 24 位受試者收案後，預計第三季可獲取相關數據，之後將規劃向美國 FDA 申請二期臨床試驗，全力推進 ENERGI-F705PD 的臨床試驗，並爭取新藥的及早上市，造福全球巴金森氏症病患。

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華安指出， ENERGI-F705PD 新藥是經由獨特 ENERGI 藥物研發平台所開發，為一種創新「抗α- 突觸核蛋白」療法，能提高細胞內 ATP 能量做為生物助溶劑 (hydrotrope)，以減少α- 突觸核蛋白的堆積，反轉巴金森氏症的症狀，同時啟動細胞自癒機制，達到治療目的。

ENERGI-F705PD 與現行治療巴金森氏症藥物最大優勢在於，ENERGI-F705PD 不僅可以進行巴金森氏症症狀治療外，ENERGI-F705PD 也可以延緩巴金森氏症進程。