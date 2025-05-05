5年來壽險業「首投」！元大人壽21億元搶下松江路地上權 溢價率95.46％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-05 18:54

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國產署 114 年 3 月 24 日公告第 1 批 7 宗國有土地招標設定地上權，本（5）日開標結果，成功標脫 3 宗，決標權利金總金額 23 億 2,160 萬元，其中主要來自元大人壽，以 21 億餘元標下 1 宗臺北市中山區土地，溢價率 95.46％，。

國產署指出，本批標脫 3 宗土地皆為首次公告標的，其中 2 宗住宅區土地，1 宗臺北市中山區土地位於松江路靜巷內，屬臺北市精華地區難得之大面積標的，距捷運松江南京站約 200 公尺，鄰近協和婦女醫院及伊通公園，周邊銀行林立生活機能極為完善，共吸引 2 封標單搶標，由元大人壽保險股份有限公司以 21 億餘元得標，溢價率 95.46％，為繼 109 年全球人壽保險股份有限公司標得臺北市松山區國泰營區後，時隔 5 年再出現壽險業投資地上權標的。

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另 1 宗臺中市南屯區土地，位於第 13 期市地重劃區內，坵型方正，屬新興發展地區；剩餘 1 宗臺中市西屯區乙種工業區土地，位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原臺中市工業區之西南隅，交通便利，順利標脫，成功吸引相關產業廠商投標進駐。

本次招標設定地上權案地租年息率 3.5％，其中 1％隨申報地價調整，2.5％依簽約當期申報地價計收，並適用財政部 114 年 1 月 8 日發布修正「國有非公用土地設定地上權作業要點」，權利金繳交期限為 90 日。

國產署表示，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自 111 年起符合位於都市計畫住宅區、面臨 10 公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積 0.15 公頃以上之標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續由該署辦理活化利用。該署表示將持續篩選優質標的列標，本年度第 2 批標的預計於 114 年 6 月 16 日公告。