華安巴金森氏症口服新藥 獲TFDA核准進行一期臨床

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-06 10:33

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華安 (6657-TW) 公告，旗下自主開發的口服新藥 ENERGI-F705PD，已獲台灣衛福部食品藥物管理署 (TFDA) 核准進行治療巴金森氏症第一期臨床試驗。華安指出，一期臨床試驗主要評估安全性與耐受性，將召收 24 人，預計明年第一季完成收案。

華安說明，巴金森氏症主要是因為缺乏神經傳導物質「多巴胺」，造成一種特定蛋白質α-synuclein(α- 突觸核蛋白) 的不正常累積，導致身體出現不同症狀。現行藥物多採取增強腦部多巴胺系統功能，以緩解運動異常，尚無有效可治癒的藥物。

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ENERGI-F705PD 新藥，為一創新「抗α- 突觸核蛋白」療法，透過獨特的 ENERGI 藥物開發平台提高細胞內 ATP 能量，做為生物助溶劑減少α- 突觸核蛋白的堆積，並啟動細胞自癒機制，達到治療目的。

根據 2021 年台灣健保資料統計，國內巴金森氏症病患約 8 萬人，由於巴金森氏症是一種慢性、漸進性的神經退化疾病，會隨年齡增長逐漸增加，在 65 歲以上的疾病人口盛行率約為 1%，伴隨著年紀的增長，巴金森氏症的發病率也會同步增加。