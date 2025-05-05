連接器廠關稅影響出貨消長不一 貿聯4月營收創新高、信邦年月雙減

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-05 18:49

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連接器大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收 62.28 億元，月增 8.5%、年增 38.3%，創單月新高；另一大廠信邦 (3023-TW) 營收 25.74 億元，月減 4.72%、年減 8.73%。

累計貿聯前 4 月營收 225.4 億元，年增 33.5%，也是歷年同期最佳，公司說明，4 月雖然因為美國關稅政策造成部分客戶暫緩出貨的雙重影響，但也有客戶提早拉貨，整體出貨量仍創高，推升營收表現。

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主要產品線單月表現來看，貿聯說明，工業用線束出貨量維持穩定、資本設備客戶出貨量維持強勁；資訊用線束中高效能運算客戶出貨量持續增長；車用線束整體出貨量低檔持平；電器用線束表現持平。

而信邦前 4 月營收 107.96 億元，年減 0.42%，轉為衰退；信邦說明，4 月營收下滑係因出口美國，客戶需支付高額關稅的影響，有庫存的情形下，先觀望暫緩出貨，造成綠能及工業產業應用分別月減 22.27%、月減 8.66%。

至於醫療、汽車產業則因客戶將原本 3 月的出貨遞延到 4 月出貨，因此分別月增 5.66%、18.24%；通訊及電子週邊產業則受關稅暫緩，客戶端加緊出貨的需求，銷售也月增 3.93%。

累計前 4 月五大產業應用相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長 1.16%、汽車產業成長 0.49%、綠能產業減少 27.00%、工業應用產業成長 5.87%、通訊及電子週邊產業成長 38.83%。