營收速報 - 一詮(2486)4月營收5.51億元年增率高達30.98％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 14:30
今年1-4月累計營收為18.99億元，累計年增率19.18%。
最新價為75.8元，近5日股價上漲6.22%，相關光 電 業上漲1.76%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：-54 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|5.51億
|31%
|8%
|25/3
|5.12億
|23%
|21%
|25/2
|4.23億
|35%
|2%
|25/1
|4.14億
|-7%
|-13%
|24/12
|4.76億
|0%
|-10%
|24/11
|5.27億
|7%
|2%
一詮(2486-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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