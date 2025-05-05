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鉅亨速報

營收速報 - 一詮(2486)4月營收5.51億元年增率高達30.98％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 14:30


一詮(2486-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣5.51億元，年增率30.98%，月增率7.59%。

今年1-4月累計營收為18.99億元，累計年增率19.18%。

最新價為75.8元，近5日股價上漲6.22%，相關光 電 業上漲1.76%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：-54 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+57 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 5.51億 31% 8%
25/3 5.12億 23% 21%
25/2 4.23億 35% 2%
25/1 4.14億 -7% -13%
24/12 4.76億 0% -10%
24/11 5.27億 7% 2%

一詮(2486-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收一詮

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