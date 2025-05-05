營收速報 - 貿聯-KY(3665)4月營收62.28億元年增率高達38.35％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:16
今年1-4月累計營收為225.25億元，累計年增率33.55%。
最新價為603元，近5日股價上漲9.26%，相關其他電子上漲6.16%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+613 張
- 外資買賣超：-164 張
- 投信買賣超：+719 張
- 自營商買賣超：+58 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|62.28億
|38%
|9%
|25/3
|57.39億
|34%
|15%
|25/2
|50.02億
|30%
|-10%
|25/1
|55.56億
|31%
|20%
|24/12
|46.42億
|33%
|-5%
|24/11
|49.11億
|19%
|-0%
貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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