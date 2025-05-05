search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 貿聯-KY(3665)4月營收62.28億元年增率高達38.35％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:16


貿聯-KY(3665-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣62.28億元，年增率38.35%，月增率8.52%。

今年1-4月累計營收為225.25億元，累計年增率33.55%。

最新價為603元，近5日股價上漲9.26%，相關其他電子上漲6.16%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+613 張
  • 外資買賣超：-164 張
  • 投信買賣超：+719 張
  • 自營商買賣超：+58 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 62.28億 38% 9%
25/3 57.39億 34% 15%
25/2 50.02億 30% -10%
25/1 55.56億 31% 20%
24/12 46.42億 33% -5%
24/11 49.11億 19% -0%

貿聯-KY(3665-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦週邊零組件之研發、生產及銷售。汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售。連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收貿聯-KY

相關行情

台股首頁我要存股
貿聯-KY603+2.20%
美元/台幣30.145-2.96%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
貿聯KY

65.22%

勝率

#波段上揚股

偏強
貿聯KY

65.22%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
貿聯KY

65.22%

勝率

#均線指標上攻

偏強
貿聯KY

65.22%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
貿聯KY

65.22%

勝率

延伸閱讀



    Empty