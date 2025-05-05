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鉅亨速報

營收速報 - 聯茂(6213)4月營收30.88億元年增率高達34.65％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 14:15


聯茂(6213-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣30.88億元，年增率34.65%，月增率4.29%。

今年1-4月累計營收為106.68億元，累計年增率26.28%。

最新價為64.2元，近5日股價上漲2.52%，相關零組件業上漲5.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1559 張
  • 外資買賣超：+1596 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 30.88億 35% 4%
25/3 29.61億 39% 24%
25/2 23.94億 39% 8%
25/1 22.25億 -3% -9%
24/12 24.36億 13% -10%
24/11 27.01億 20% 7%

聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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