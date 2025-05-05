營收速報 - 聯茂(6213)4月營收30.88億元年增率高達34.65％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 14:15
今年1-4月累計營收為106.68億元，累計年增率26.28%。
最新價為64.2元，近5日股價上漲2.52%，相關零組件業上漲5.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1559 張
- 外資買賣超：+1596 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|30.88億
|35%
|4%
|25/3
|29.61億
|39%
|24%
|25/2
|23.94億
|39%
|8%
|25/1
|22.25億
|-3%
|-9%
|24/12
|24.36億
|13%
|-10%
|24/11
|27.01億
|20%
|7%
聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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