美國關稅影響日益顯現：全球經濟承壓 企業下調目標

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-05 16:20

‌



美國總統川普的關稅政策正日益阻礙全球經濟的運轉，過去數十年來，可預測且相對自由的貿易曾是全球經濟的潤滑劑。法國巴黎銀行集團首席經濟學家 Isabelle Mateos y Lago 指出，美國的關稅政策在短期內，對世界造成嚴重的負面衝擊。

她在談到美國目前設定的 10% 的全面關稅，以及針對鋼鐵、鋁和汽車等產品徵收的更高的特定行業關稅時表示：「美國關稅的最終結果可能比之前預想的要更加遙遠，而且稅率也會更高。」

‌



大型跨國企業乃至小型電子商務公司，近日紛紛下調銷售目標、警告可能裁員並重新評估其商業計畫。同時，主要經濟體也因黯淡的數據讀數而下調了增長前景。

雖然金融市場押注美中將避免全面貿易戰，且川普將達成協議，以避免對其他國家課徵更高關稅，但不確定性本身已成為主要的拖累因素。

此外，美國上周取消了針對來自中國、價值低於 800 美元的電子商務包裹的小額豁免待遇，這對許多小型業者來說是一記重擊。全球貿易諮詢公司 Trade Force Multiplier 執行長 Cindy Allen 表示，關稅從零變為 145%，這對公司和客戶來說「真的難以承受」，她看到許多中小型企業因此選擇「完全退出市場」。

受關稅前景影響，日本央行上周下調了其增長預測。貿易緊張局勢也被預測機構列為荷蘭及中東和北非地區增長預期下調的原因。雖然主要經濟體的官方數據仍在追趕悲觀情緒，但這種情緒已反映在全球工廠採購經理人備受關注的調查中。

上周的一項調查顯示，中國 4 月的工廠活動以 16 個月來最快的速度收縮，而英國類似的數據顯示，上個月英國工廠的出口以近五年來最快的速度萎縮。

一些經濟學家認為，德國強勁的出口數據可能主要是由於工廠「前置處理」業務，以趕在關稅生效前將貨物運出。漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 警告，這意味著「未來幾個月可能會出現反彈」。

然而，分析師指出，儘管前置處理可能也幫助印度在 4 月實現了 10 個月來的製造業增長新高，但印度面臨的關稅低於中國，且蘋果已將部分產能轉移至印度，印度最終可能成為真正的贏家。

Capital Economics 新興市場經濟學家 Shilan Shah 表示，從短期來看，印度處於有利位置，可以作為中國的替代供應商向美國出口商品。他預計對中國的懲罰性關稅「將持續存在」。

目前，多數經濟學家將川普的關稅策略稱為對全球經濟的「需求衝擊」，因為這使美國企業和消費者的進口商品變得更昂貴，進而削弱了其他地區的經濟活動。