野村：若美國主導地位減弱 日本、印度最可能受益

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-05 14:10

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野村證券分析師在本周報告中指出，印度和日本是全球股市從美國主導地位轉移中，有望受益最大的候選國，他們指出，這兩個國家在關鍵投資指標上都表現強勁。

野村證券全球宏觀研究主管最近表示：「世界對美國經濟例外論投入了大量資金，如果這種說法真的發生變化，資金流動可能會發生重大轉變。」

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分析師指出，自 2010 年以來，外國投資者已購買了 3.3 兆美元的美國股票，使其總持股量達到約 16.5 兆美元，占美國股市的 17.8%。

野村表示，印度 (在新興市場中) 和日本 (在已開發市場中) 之所以被認為最有潛力受益，是因為它們「具備吸收大量資本流動的關鍵特徵」。這些特徵包括市場的深度 (代表流動性)，以及市場廣度 (其廣泛的上市股票範圍提供了多樣化的投資選擇)。

報告稱，這些特性「使它們有別於許多其他國家」，表明它們更有能力處理來自全球投資者從美國市場重新分配的大量資金流入。

野村證券使用了包含 24 個指標的框架，評估了 46 個非美國已開發和新興市場，而印度和日本在其框架中表現出色。