研華劉克振：新台幣升值幅度在可接受範圍 對IPC產業還不到滅頂危機

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-05 13:29

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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 董事長劉克振今 (5) 日表示，近期新台幣匯率強升對台灣工業電腦產業而言，還不會到滅頂、非常危機的地步；至於美國關稅，研華會跟客戶共同分擔增加的成本，新產品也會規劃調漲報價。

新台幣兌美元匯率近期強升，繼上周單日升值 1 元後，今日盤中漲勢延續，一度來到 29 字頭，劉克振認為，過去都經歷從匯率從 32 到 27 元的時期，現在升值幅度還算可接受範圍，至於美國關稅從現在資訊來看，都估落在 15-20% 左右。

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劉克振表示，匯率升值的問題是影響競爭力，但工業電腦產業特性就是高毛利、取代性低，現在看起來；至於關稅，主要是銷售到美國市場影響較大，這一部分可能會跟客戶共同分擔，未來也可能調整新產品報價。