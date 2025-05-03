〈台幣強升〉日元現鈔賣出乍現0.21字頭 換5萬台幣匯差可免費暢玩迪士尼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-03 09:35

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國際熱錢蜂擁而至，新台幣匯率 2 日上演失速列車，兌美元暴升近 1 元，創史上最大單日升幅，新台幣兌日元同步強升，根據臺銀牌告匯率顯示，日元現鈔賣出價收盤跌至 0.2157，創 3 個月新低，短短一天的時間，哈日族兌換新台幣 5 萬元的旅費，相當於可多吃 12 碗拉麵或免費暢玩東京迪士尼一次。

新台幣兌美元 2 日一路衝鋒突破 32、31 元兩大整數關卡，一度爆升 1.2 元、升抵 30.815 元，終場收在 31.064 元、強彈 9.53 角或 3.07%，勉強守住 31 元，創下 16 個月以來的新高價位。央行重申，美國財政部並未要求新台幣升值，基於職責已適時進場調節。

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回顧近期日元現鈔賣出價，4/22 衝上 0.2351、寫下逾 2 年新高紀錄後，但匯價隨即向下，4/30 來到 0.2277，5/2 收盤又大跌至 0.2157，寫下 3 個月新低，但新台幣匯率單日暴升也讓許多哈日族相當開心。

若以單日匯差來看，民眾兌換新台幣 5 萬元的旅費，約可換得 23 萬 1803 日元，相較於前一日只能換得 21 萬 9587 日元，短短一天就可多換到 12216 日元。

以日本當地拉麵一碗定價約 1000 日元來說，差一天換匯相當於可多吃 12 碗拉麵，或是免費暢玩東京迪士尼 (最高定價 10900 日元) 一次，早一天換匯的民眾，這下損失大了。

根據央行統計，2024 年底以來，美元指數累計大跌 7.9%，歐元強升 8.81%，日元勁揚 7.64%，新台幣後來居上，累計升幅 5.53% 僅次日元，韓元與新加坡幣分別升值 4.45%、4.29%，人民幣則小升 0.49%。