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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)目標價調升至370元，幅度約9.14%

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:10


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對聯亞(3081-TW)提出目標價估值：中位數由339元上修至370元，調升幅度9.14%。其中最高估值540元，最低估值308元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予聯亞(3081-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀0位。

聯亞(3081-TW)今(2日)收盤價為278元。近5日股價上漲10.1%，相關通信網路類指數近5日上漲4.38%，櫃買市場加權指數上漲3.21%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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