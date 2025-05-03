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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至9元，預估目標價為110元

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 10:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.76元上修至9元，其中最高估值10.14元，最低估值7.9元，預估目標價為110元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.14(10.14)11.311.06
最低值7.9(7.9)9.110.08
平均值8.9(8.84)9.6910.57
中位數9(8.76)9.1910.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值13,032,00015,047,00015,497,430
最低值11,955,00013,267,00013,923,610
平均值12,455,10013,815,76014,710,520
中位數12,458,90013,474,53014,710,520

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS8.25.517.9815.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,090,99411,584,90914,071,59113,860,114

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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同欣電106.5+0.95%
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