鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至9元，預估目標價為110元
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 10:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.76元上修至9元，其中最高估值10.14元，最低估值7.9元，預估目標價為110元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.14(10.14)
|11.3
|11.06
|最低值
|7.9(7.9)
|9.1
|10.08
|平均值
|8.9(8.84)
|9.69
|10.57
|中位數
|9(8.76)
|9.19
|10.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13,032,000
|15,047,000
|15,497,430
|最低值
|11,955,000
|13,267,000
|13,923,610
|平均值
|12,455,100
|13,815,760
|14,710,520
|中位數
|12,458,900
|13,474,530
|14,710,520
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|8.2
|5.5
|17.98
|15.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,090,994
|11,584,909
|14,071,591
|13,860,114
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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