美國不願再當俄烏調解人！美國國務院：雙方需進行直接談判

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-03 15:30

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美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）近日表示，儘管美國仍致力於推動俄羅斯與烏克蘭之間的和平進程，但將不再擔任雙方的直接調解人，呼籲基輔與莫斯科展開「直接對話」，顯示川普政府的策略發生重大轉變。

據報導，布魯斯強調，美國將不再「隨時隨地飛往世界各地主持會談」，因為和平進程「應由俄烏雙方自己負責」。她指出，美國會持續提供支援與壓力，但目前重點應放在由當事國提出具體解決方案。

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此外，布魯斯還指出，美方現階段「絕對不會」解除對俄制裁，期望這些經濟與外交壓力能推動莫斯科更積極投入談判。她也再次重申，雙方需自行提出具體、可執行的和平藍圖。

烏克蘭《基輔獨立報》分析，布魯斯此番發言顯示華盛頓對俄烏和平談判的耐心似乎已達到極限。

早先，美國總統川普與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）就曾警告稱，若無實質進展，美國將退出和平協商角色。

在接受福斯新聞（Fox News）訪問時，魯比歐強調，美國仍支持和平進程，但也坦言川普「必須決定是否繼續投入時間與精力」，畢竟全球尚有其他重大議題需要關注。

魯比歐補充說：「不是說烏克蘭戰爭不重要，但從世界長期未來來看，中國正在發生的事情更加關鍵。」

此前，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）曾在 4 月 30 日表示，普丁仍支持與烏克蘭達成長期停火協議，但前提是需釐清多項關鍵細節，並重申「和平協議應由俄烏雙方達成，而非與美國談成」。