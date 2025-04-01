澳洲央行維持利率不變 關注通膨與國際不確定性

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-01 13:25

‌



澳洲央行 (RBA) 周二 (1 日) 宣布維持其關鍵利率在 4.1% 不變，符合市場普遍預期。央行表示，此決策是在全球不確定性升高的背景下，等待更多證據顯示通膨正持續回落至目標範圍。

澳洲央行政策委員會在聲明中指出，目前的貨幣政策立場具有限制性，並表示，「貨幣政策已準備好應對國際發展，如果這些發展對澳洲的經濟活動和通膨產生實質影響」。委員會補充說：「核心通膨持續下降令人欣慰，但雙方仍存在風險，委員會對前景持謹慎態度」。

‌



貨幣市場將這份聲明解讀為略帶鷹派，並將 5 月降息的可能性，從先前的約 80% 縮減至約 70%，澳洲股市也隨之縮減漲幅。

美國總統川普計畫實施的關稅措施，為全球前景增添了不確定性。這些關稅計畫的內容經常變動且可能在最後一刻出現豁免，引發了人們對供應鏈中斷和物價上漲的擔憂。即使目前正處於選舉競選期的澳洲避免了直接影響，但作為一個小型開放經濟體，澳洲與全球經濟活動和情緒密切相關，可能仍會受到一些波及。

委員會指出，「國外前景的不確定性仍然很大」，並特別提到了美國的關稅公告，認為如果關稅範圍進一步擴大，其對全球信心的影響將會加劇。委員會預計，「這些發展預計將對全球經濟活動產生不利影響，特別是如果家庭和企業在對前景更加明朗之前推遲支出」。

美國聯準會官員也曾警告，關稅可能阻礙近期在通膨方面取得的進展。

澳洲央行表示：「一系列指標顯示，勞動力市場狀況仍然緊張。」儘管二月份就業人數有所下降，但勞動力利用不足的指標仍處於相對較低的水準，企業調查和聯繫表明，勞動力供應仍然是許多雇主的制約因素。央行也指出，澳洲的勞動力市場仍然緊張，而生產力增長並未回升。

央行在聲明中重申，將可持續地使通膨回到 2% 至 3% 的年度目標仍然是其最高優先事項。央行也強調，未來是否進一步放鬆貨幣政策將很大程度上取決於數據。