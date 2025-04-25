創新低！澳洲人對美國信任度 20年來首度跌破50%

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 11:14

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澳洲知名智庫最新民調顯示，澳洲人對美國的信任度 20 年來首次跌破 50%，創下了史上最低。

澳洲羅伊國際政策研究所於 3 月 3 日至 16 日對全澳洲 2117 名成年人進行的民意調查，多達 64% 的受訪者不再相信美國可以負責任地「領導」世界，仍願意相信美國的受訪者比例僅 36%，比 2024 年時的 56% 暴跌了 20 個百分點。

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此外，在羅伊國際政策研究所這項起始於 2006 年的民調中，今年是澳洲人對美國的信任首次跌破 50%，甚至連 40% 都一併跌破了。

儘管這份民調是在 3 月進行的，當時川普政府還尚未宣布徵收對等關稅，但仍有高達 81% 的受訪者反對美國政府濫用關稅壓迫別國的行為，同時有高達 89% 的受訪者反對美國政府要吞併格陵蘭島的計劃。