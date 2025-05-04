【波克夏股東會】巴菲特完美領導：波克夏股票年化報酬率近20% 超標普500指數一倍

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 15:58

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在波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 週六（3 日）股東大會上，華倫 · 巴菲特宣布將於 2025 年底卸任首席執行長一職，結束他近 60 年的領導生涯。

從 1965 年開始，巴菲特將一家日益衰退的紡織企業轉變為全球投資巨擘，並在此期間帶領波克夏取得了非凡的成功。這一時刻標誌著巴菲特時代的結束，也讓投資界對接班人格雷格 · 阿貝爾的未來充滿期待。

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巴菲特以班傑明 · 葛拉漢（Benjamin Graham）的價值投資理念為指引，通過一系列精準的收購和長期投資，讓波克夏的股票年化複合成長率達到了近 20%，遠超標普 500 指數的表現，兩者之間的差距足足有一倍之多。這種穩定增長的投資回報，使波克夏成為投資者心中的金礦。

以 1965 年 1 萬美元的投資來計算，今天的價值已經超過了 5 億美元，這樣的回報率讓無數投資者和分析師驚嘆不已，證明了巴菲特選股和資本配置的卓越眼光。

巴菲特透過並購策略成功將波克夏打造成了多元化控股集團，旗下擁有許多知名企業，從汽車保險公司 Geico、鐵路公司 BNSF，到大型能源公司波克夏能源，甚至是零售巨頭如喜詩糖果和 Dairy Queen 等品牌。

2024 年，這些公司合計創造了 474 億美元的經營利潤，顯示出巴菲特卓越的選股能力和長期投資眼光。

近年來隨著美股估值水漲船高，巴菲特配置資本的難度也水漲船高。截至今年 3 月底，波克夏的現金儲備又創下 3,477 億美元的歷史新高。

儘管波克夏的規模已經達到全球巨頭的程度，巴菲特的日常管理卻依然保持著極簡的風格。他讓公司旗下的各業務單位按照自身的需求運作，並偶爾進行審查。

作為「資本營運者」，巴菲特將更多精力集中在分析市場資料和資本配置上，而不會過多干預日常經營。

巴菲特週六（3 日）也宣布，其副手格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）將接過波克夏的管理權，這一決定使得股東們充滿期待。

然而，阿貝爾能否在如此龐大的現金儲備下，繼承巴菲特的投資眼光並保持公司的增長，仍然是未知數。股東們的信任將在未來幾年內逐步考驗阿貝爾，尤其是在面對更加複雜的投資環境和市場挑戰下。

波克夏董事 Ron Olson 表示，他對阿貝爾的領導充滿期待。他比喻巴菲特可能成為阿貝爾的查理 · 蒙格（Charles Munger），繼續在投資和公司治理上提供寶貴的指導。