【波克夏股東會】創紀錄現金儲備怎麼用？巴菲特：時機合適就會出手

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 12:52

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美國投資大師巴菲特在週六（3 日）波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）波克夏 (B)(BRK.B-US) 年度股東大會中指出，截至 2024 年第一季，公司現金儲備已達創紀錄的 3477 億美元，遠高於他心中的理想水準，並預估若五年內出現機會，就會出手。

針對市場猜測他是否刻意留現金讓即將接任的格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）發揮，巴菲特幽默回應：「我沒那麼高尚。」他強調，波克夏一向機會主義濃厚，只要有合適標的，將會毫不猶豫出手，並預估五年內可能會出現重大的投資機會。

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巴菲特透露，公司曾非常接近進行一筆 100 億美元的投資案，最後卻選擇保守。他指出，波克夏擁有足夠的知識與資源，只要遇到「能理解、具價值」的企業，投資金額甚至可擴大到 1000 億美元。

即將在年底接任執行長的格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）也重申，公司將延續巴菲特與查理 · 蒙格（Charles Munger）建立的價值觀與文化。他強調，保護聲譽與財務穩健將繼續作為核心原則，並成為波克夏未來投資與營運決策的依據。

阿貝爾表示，目前的龐大現金儲備不僅象徵財務安全，更是面對市場變化的戰略資源。他指出，波克夏不需依賴銀行或其他外部資本，也能靈活應對潛在風險並把握機會。