【波克夏股東會】巴菲特退休在即 接班人格雷格·阿貝爾是誰？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 11:25

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隨著「股神」華倫 · 巴菲特（Warren Buffett）在 2025 年 5 月的股東大會上透露即將退休，外界關注焦點迅速轉向他的接班人格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）。這位低調、專業的副董事長，即將接下波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 執行長的重任，肩負延續巴菲特投資哲學與公司文化的重責大任。

多年來，「誰來接班巴菲特」一直是投資界最懸疑的話題之一。巴菲特與已故搭檔查理 · 蒙格（Charles Munger）多次語帶保留，直到 2021 年線上股東大會，蒙格才脫口而出：「格雷格會延續我們的文化」，意外揭示接班人身分。巴菲特事後也正式確認，62 歲的阿貝爾將接任波克夏執行長一職。

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巴菲特欽點的接班人：格雷格 · 阿貝爾是誰？

阿貝爾出生於加拿大愛德蒙頓，自小展現商業才能，早年於普華永道擔任會計師，1992 年加入 CalEnergy，迅速展現領導力與併購眼光。波克夏在 2000 年收購該公司後，阿貝爾逐步晉升，最終領導波克夏能源公司（BHE），將其發展為年營收 2700 億美元的能源巨擘。

阿貝爾與巴菲特在領導風格上有明顯差異。巴菲特強調「放手管理」，而阿貝爾則親自走訪子公司，重視營運細節與問責文化。

此外，他也比巴菲特更積極推動可再生能源發展。2024 年地球日，BHE 旗下的 MidAmerican 能源宣布已為愛荷華州 80 萬用戶提供 100% 風力電力，顯示其對永續發展的堅定承諾。

儘管阿貝爾的領導能力備受肯定，波克夏近十年表現卻未能跑贏標普 500。未來他將面對投資報酬壓力、激進投資者威脅與全球市場不確定性。

不過，阿貝爾在能源轉型、基礎建設、與複雜協商（如克拉馬斯河水壩拆除案）中展現的談判與執行力，為他帶來業界高度評價。他強調長期成長與穩健發展，與巴菲特的核心理念一脈相承。

阿貝爾的領導挑戰與未來展望

面對股東疑慮與市場競爭加劇，巴菲特提前布局，修改遺囑捐出大部分財產，企圖為未來領導層防堵激進投資者的威脅。儘管未來充滿不確定性，阿貝爾的穩健風格與對可持續發展的關注，讓市場對波克夏的轉型之路充滿期待。