小心意外一夜致「負」！專家提醒：開車必備「三保」護駕 安身也安心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-04 14:18

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車險商品種類繁多，該怎麼挑選才能強化保障呢？兆豐保險表示，投保車險可掌握 2 大原則：「優先保人」、「先保他人再保自己」，建議透過第三人責任險，再附加超額責任險、駕駛人傷害險，以「三保」強化保障避免交通意外事故被迫資產「一夜致負」。

根據規定，汽機車都必須投保「強制汽車責任保險」(下稱強制險)，但強制險保障範圍僅限於駕駛人以外的人身傷害、失能、死亡給付 3 種，其中傷害醫療每人最高 20 萬元、失能給付每人最高 200 萬元、死亡每人定額給付 200 萬元，保障範圍有限且不包括財物損失。

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兆豐保險表示，如要強化保障，建議車主們投保時優先規劃第三人責任險，相較於強制險理賠範圍只有體傷、失能、死亡等給付，第三人責任險的保障涵蓋車外第三人之體傷及財損。當駕駛人使用或管理被保險汽車，因意外導致第三人傷亡或財損時，而且應給付金額超過強制險理賠金額時，保險公司會依肇事責任計算比例後，根據投保之約定保額額度內給付理賠；鑒於現行民事求償金額高，如果擔心第三人責任險額度不夠賠，則可考慮再附加超額責任險，以此補足缺口。

舉例來說，大雄向兆豐保險投保第三人責任險，體傷死亡部分每人傷害保額 300 萬元、每一事故傷害保額為每人傷害保額的 2 倍，財損部分每一事故保額 50 萬元，並再附加投保超額責任險、保額 2,000 萬元。某天大雄開車不慎追撞名貴跑車導致對方車損及體傷，須賠償對方 1,000 萬元車損費用及 200 萬元的體傷醫療和解金，經扣除強制險醫療傷害 20 萬元後，

再由第三人責任險給付 180 萬元體傷、50 萬元財損理賠金，其餘須賠償的財損費用則可由超額責任險理賠支應。