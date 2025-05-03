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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)目標價調降至460元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對台達電(2308-TW)提出目標價估值：中位數由480元下修至460元，調降幅度4.17%。其中最高估值510元，最低估值410元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予台達電(2308-TW)評價：積極樂觀20位、保持中立1位、保守悲觀1位。

台達電(2308-TW)今(2日)收盤價為354元。近5日股價上漲7.11%，相關零組件業近5日上漲5.1%，集中市場加權指數上漲4.6%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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